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СНГ 09.10.2020 13:56

Атамбаев призывает президента Киргизии добровольно уйти

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на митинге своих сторонников в Бишкеке обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову с призывом добровольно покинуть пост.

"Жээнбеков не имеет права занимать пост президента, он виновник жертв на площади" - заявил Атамбаев.

"Сооронбай, уходи", - сказал Атамбаев.

После этих слов он призвал своих сторонников продолжить митинг на центральной площади Бишкека.

В настоящий момент многотысячная колонна участников митинга во главе с Атамбаевым направилась в центр города, пока их движению никто не препятствует.

Атамбаев заявил журналистам, что "на центральной площади Бишкека собрались несколько митингов, и мы хотим их поддержать".

"Я хочу только мира своей стране", - сказал экс-президент.

В колонне с Атамбаевым вместе идут освобожденный из колонии в ночь на 6 октября экс-премьер министр Сапар Исаков, еще один бывший глава киргизского правительства, лидер партии Республика Омурбек Бабанов, депутаты парламента - представители Социал-демократической партии Киргизии.

В Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов.

Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов 4 октября, по результатам которых в парламент из 16 партий, участвовавших в избирательной кампании, проходили только четыре, среди них три провластные: "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан", и оппозиционная - "Бутун Кыргызстан".

В республике уже создано несколько координационных советов политических партий с различными требованиями, в частности люстрации всех политиков, отставки главы государства и роспуска парламента прежнего созыва, который еще действует.

В ночь на пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов уйти в отставку как только "страна встанет на путь законности".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]