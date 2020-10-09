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Макроэкономика 09.10.2020 17:22

Дефицит бюджета США утроился в прошедшем фингоду, госдолг превысил ВВП впервые за 70 лет - CBO

Дефицит бюджета США в 2020 финансовом году, завершившемся 30 сентября, увеличился более чем в три раза - до $3,1 трлн по сравнению с $984 млрд годом ранее, свидетельствуют оценки Бюджетного управления Конгресса (Congressional Budget Office, CBO).

Таким образом, дефицит бюджета достиг 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года.

Министерство финансов США обнародует данные о бюджете страны за минувший фингод 23 октября.

Существенный рост дефицита бюджета США в прошедшем фингоду обусловлен как высокими расходами государства на поддержку экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, так и снижением доходов бюджета в связи с массовыми сокращениями и приостановкой работы бизнеса из-за карантинных мер.

Доходы бюджета США снизились на 1% по сравнению с предыдущим годом - до $3,4 трлн. В первом финполугодии (октябрь-март) доходы увеличились на 6% на фоне быстрого экономического роста и низкой занятости, однако во втором финполугодии они снизились на 7%. В частности, поступления в бюджет по налогу на доходы физических лиц и налогу на заработную плату в апреле-сентябре сократились на 7%, по налогу на прибыль компаний - упали на 21%.

Расходы американского бюджета во втором финполугодии были вдвое больше, чем годом ранее.

Госдолг США, по оценкам CBO, достиг 102% ВВП на конец 2020 фингода, превысив объем ВВП впервые более чем за 70 лет.

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Тэги: США, БЮДЖЕТ, ДЕФИЦИТ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]