В ФРГ гордятся своим вкладом в продовольственную программу ООН, удостоенную Нобелевской премии мира

Глава МИД Германии Хайко Маас приветствует решение нобелевского комитета присудить премию мира гуманитарной организации Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.
"Я поздравляю ВПП и ее исполнительного директора Дэвида Бизли от всего сердца с заслуженной Нобелевской премией мира", - заявил Маас в пятницу.
По его словам, работа программы помогает "каждый день спасать от голода и истощения миллионы людей".
"Мы гордимся тем, что Германия является вторым по величине в мире финансовым донором ВПП", - заявил министр.
В Нобелевском комитете ранее сообщили, что премия присуждена "за усилия в борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для мира в регионах, затронутых конфликтами и за выполнение роли движущей силы, которая предотвращает использование голода в качестве оружия войны и в конфликтах".
ВПП является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, обеспечивающей ежегодно около 4 млн тонн продовольствия. Основана в 1963 году как орган по продовольственной помощи в системе ООН. Задача ВПП состоит в помощи бедным людям в развивающихся странах. Продовольственная помощь используется в целях содействия экономическому и социальному развитию.
В 2017 году ВПП создала программу, нацеленную на помощь сирийским беженцам в Иордании. Программа ежегодно оказывает продовольственную помощь в среднем 91,4 млн человек в 83 странах мира.
В результате армянских обстрелов в Агдамском районе Азербайджана ранены 4 мирных жителя
Верховный комиссар ООН по правам человека призывает к немедленному прекращения огня в Нагорном Карабахе
Цены на нефть опускаются, но могут завершить неделю максимальным с июня приростом
Азербайджан в январе-сентябре экспортировал нефти в Украину на $200 млн
Дефицит бюджета США утроился в прошедшем фингоду, госдолг превысил ВВП впервые за 70 лет - CBO
В Азербайджане с 4 августа впервые суточное число зараженных COVID-19 превысило 200
Таиланд ведет переговоры с Россией и Китаем о поставках вакцины от COVID-19
Обвинения Вашингтона в адрес России, Китая и Ирана в попытках помешать США получить вакцину от COVID-19 голословны - Слуцкий
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы