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Дальнее зарубежье 09.10.2020 18:21

В ФРГ гордятся своим вкладом в продовольственную программу ООН, удостоенную Нобелевской премии мира

Глава МИД Германии Хайко Маас приветствует решение нобелевского комитета присудить премию мира гуманитарной организации Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.

"Я поздравляю ВПП и ее исполнительного директора Дэвида Бизли от всего сердца с заслуженной Нобелевской премией мира", - заявил Маас в пятницу.

По его словам, работа программы помогает "каждый день спасать от голода и истощения миллионы людей".

"Мы гордимся тем, что Германия является вторым по величине в мире финансовым донором ВПП", - заявил министр.

В Нобелевском комитете ранее сообщили, что премия присуждена "за усилия в борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для мира в регионах, затронутых конфликтами и за выполнение роли движущей силы, которая предотвращает использование голода в качестве оружия войны и в конфликтах".

ВПП является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, обеспечивающей ежегодно около 4 млн тонн продовольствия. Основана в 1963 году как орган по продовольственной помощи в системе ООН. Задача ВПП состоит в помощи бедным людям в развивающихся странах. Продовольственная помощь используется в целях содействия экономическому и социальному развитию.

В 2017 году ВПП создала программу, нацеленную на помощь сирийским беженцам в Иордании. Программа ежегодно оказывает продовольственную помощь в среднем 91,4 млн человек в 83 странах мира.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, НОБЕЛЬ, ПРЕМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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