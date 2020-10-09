Призыв Путина к перемирию в Карабахе стал итогом работы с Ереваном и Баку - Песков

Президент России Владимир Путин в четверг до позднего вечера работал с Баку и Ереваном для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе; результатом этой работы стало заявление с призывом прекратить огонь, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Вчера во второй половине дня Путин до позднего вечера проделал очень большую напряженную работу со своими коллегами из Баку и Еревана", - рассказал он журналистам.
"По итогам вчера вечером вышло заявление президента Путина, где он призвал стороны прекратить огонь для гуманитарной паузы, чтобы обменяться пленными и вывезти тела погибших, а также пригласил министров иностранных дел из Еревана и Баку", - добавил Песков.
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