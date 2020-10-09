Гаджиев: Предоставленные Арменией материалы по якобы ракетному удару по церкви в Шуше противоречивы и лживы

Информация армянской стороны о ракетном ударе азербайджанскими ВС по церкви в Шуше лжива и является очередной провокацией против Азербайджана, заявил помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Армения занимается манипуляцией и дезинформацией в этом вопросе. Материалы, предоставленные Арменией в связи с ракетным ударом по церкви, противоречивы, и ложь наглядно видна. Во-первых, азербайджанская армия не атакует церкви и другие гражданские объекты. В это самое время ВС Азербайджана не вели наносили каких-либо ударов в том направлении», - отмечается в заявлении Гаджиева.

По словам Гаджиева, если бы ракетный удар был нанесен, иконы внутри церкви были бы сильно повреждены, но на фотографиях видно, что они не пострадали.

«В-третьих, Армения сначала заявила, что удар якобы был нанесен с самолета F-16, и это была авиабомба, а затем сообщила, что это был ракетный удар. На вооружении ВС Азербайджана нет самолетов F-16. Видимо, всякий раз, когда разоблачается ложь армянской стороны, она начинает прибегать к новым вымыслам. Это очередная провокация Армении, попытка информационной атаки на Азербайджан. Религиозное прикрытие продолжающейся военной агрессии Армении против Азербайджана неприемлемо», - указал Гаджиев.

Помощник президента отметил, что, таким образом, Армения хочет прикрыть собственную политику по разрушению мечетей и религиозных памятников, уничтожению материального и культурного наследия азербайджанского народа на оккупированных территориях Азербайджана. В частности, напомнил он, на днях ВС Армении нанесли ракетные удары по мечети в Бейлагане и комплексу Имамзаде в Гяндже.

«Азербайджан реализовал проекты по восстановлению христианских религиозных памятников во многих частях мира, включая Ватикан. Мы еще раз выражаем свое уважение и сочувствие христианам всего мира. После освобождения наших земель от оккупации все культурные и природные памятники на этих территориях будут восстановлены в соответствии с их назначением», - отметил Гаджиев.

Н.Аббасова