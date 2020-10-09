У Путина в планах нет встречи с главами МИД Армении и Азербайджана - Песков

Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, прибывающими в Москву для консультаций по Нагорному Карабаху, переговоры глав МИД начнутся в 16:00, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В настоящий момент предполагается работа именно на уровне министров иностранных дел", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Путин встречаться с главами МИД Армении и Азербайджана.

"Министры иностранных дел прибывают в Москву, и сегодня они начнут работать с министром иностранных дел России Лавровым. Ожидаем начало этой встречи в три часа дня", - добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, планируются ли какие-то заявления для прессы до или после консультаций, Песков сказал: "Это - вопрос для министерства иностранных дел, но я не сомневаюсь, что в случае, если будут какие-то итоги, будет предложено коллегам (выступить с заявлением)".

"Это же вопрос консенсуса, надо, чтобы все согласились", - пояснил он.

Пресс-секретарю президента также был задан вопрос о повестке дня переговоров, будет ли на них обсуждаться что-то еще кроме прекращения огня.

"Давайте мы не будем забегать вперед. Давайте дождемся завершения этих контактов", - ответил Песков.