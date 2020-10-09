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Карабахский конфликт 09.10.2020 14:30

Песков оставил без комментариев сообщения о возможности заключения перемирия в Карабахе в пятницу или субботу

В Кремле не комментируют сообщения СМИ о том, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе могут заключить перемирие в пятницу или субботу.

"Пока ничего не могу сказать на этот счет", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В пятницу в Москве пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова со своими коллегами из Баку и Еревана по вопросу урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В четверг президент РФ Владимир Путин призвал противоборствующие стороны к перемирию.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, КАРАБАХ, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]