Песков оставил без комментариев сообщения о возможности заключения перемирия в Карабахе в пятницу или субботу

В Кремле не комментируют сообщения СМИ о том, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе могут заключить перемирие в пятницу или субботу.

"Пока ничего не могу сказать на этот счет", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В пятницу в Москве пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова со своими коллегами из Баку и Еревана по вопросу урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В четверг президент РФ Владимир Путин призвал противоборствующие стороны к перемирию.