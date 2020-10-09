ВС Армении вновь интенсивно обстреливает города и районы Азербайджана – Минобороны

ВС Армения вновь ведут интенсивный огонь по населенным пунктам районов Азербайджана, сообщает Минобороны.

«В настоящее время территория Бардинского и Агдамского районов подвергается интенсивному обстрелу», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, интенсивный обстрел ведется города Мингечевир и Агджабединского района

При этом оборонное ведомство сообщило об успешном выполнении операции азербайджанской армии по уничтожению военной техники ВС Армении в зоне боевых действий.

«Подразделения азербайджанской армии точным огнем по противнику на важных направлениях уничтожили большое количество его боевой техники. Наша армия продолжает наносить точные удары по военным целям и военной технике ВС Армении», - отмечается в сообщении.

При этом Минобороны сообщает, что еще несколько единиц бронетехники, оставленной на поле боя противником, были взяты в качестве трофеев подразделениями азербайджанской армии.

Х.Насирзаде