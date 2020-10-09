Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 09.10.2020 14:30

ВС Армении вновь интенсивно обстреливает города и районы Азербайджана – Минобороны

ВС Армения вновь ведут интенсивный огонь по населенным пунктам районов Азербайджана, сообщает Минобороны.

«В настоящее время территория Бардинского и Агдамского районов подвергается интенсивному обстрелу», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, интенсивный обстрел ведется города Мингечевир и Агджабединского района

При этом оборонное ведомство сообщило об успешном выполнении операции азербайджанской армии по уничтожению военной техники ВС Армении в зоне боевых действий.

«Подразделения азербайджанской армии точным огнем по противнику на важных направлениях уничтожили большое количество его боевой техники. Наша армия продолжает наносить точные удары по военным целям и военной технике ВС Армении», - отмечается в сообщении.

При этом Минобороны сообщает, что еще несколько единиц бронетехники, оставленной на поле боя противником, были взяты в качестве трофеев подразделениями азербайджанской армии.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, НАСЕЛЕНИЕ, ОБСТРЕЛЫ


Похожие новости


ВС Армении продолжает обстреливать населенные пункты Тертера и Физули – Минобороны Азербайджана ВС Армении вновь обстреливает населенные пункты 6 районов Азербайджана - Минобороны Армянские военные ведут артобстрел сел Агдамского района, есть раненные и убитые среди мирных жителей Армянские военные продолжают артобстрел населенных пунктов Азербайджана вдоль линии соприкосновения Армянские военные начали артобстрел Геранбойского района – Минобороны Азербайджана Азербайджанский офицер погиб в результате обстрела со стороны армянских военных

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]