Армения стремится интернационализировать конфликт в Карабахе, считают в Баку

Армения стремится вовлечь третьи страны в конфликт в Карабахе, прежде всего членов ОДКБ, считает член Комитета по обороне, безопасности и противодействию коррупции Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Низами Сафаров.
«Армения тщательно пытается вовлечь третьи государства в конфликт, в частности ОДКБ. Необходимо принять во внимание важный факт: боевые действия ведутся на территории Азербайджана, никоим образом не затрагивают территорию третьих государств, тем более самой Армении. Однако, для того, что бы добиться желаемого, населенные пункты городов и районов, находящихся далеко от зоны боевых действий подвергаются атакам с территории самой Армении», - сказал Сафаров журналистам в пятницу.
По его словам, исходя из действий Еревана в соответствии с международным правом, Армения фактически нарушает устав ОДКБ. «Более того, статья 20 устава ОДКБ предусматривает ситуации, когда может быть приостановлено членство в этой организации либо речь может пойти об исключении государства-участника из данной организации. В этой статье содержится прямая ссылка на невыполнение государствами-участниками положений настоящего устава », - отметил Сафаров.
Вместе с этим, он считает необходимым привлечь военно-политическое руководство Армении к ответственности за совершенные военные преступления против мирного населения Азербайджана, направив документы в Гаагский международный уголовный суд.
«Азербайджан обладает всеми юридическими возможностями для того, чтобы осуществлять, как на национальном, так и на международном уровне привлечение других государств к уголовной ответственности через правоохранительные органы. Борьба с безнаказанностью за международные преступления является одной из важных задач на мировом уровне и это обязывает все государства сотрудничать с Азербайджаном для того, чтобы исключить возможность безнаказанности и нахождения преступников в безопасном убежище на территории третьих стран», - отметил Сафаров.
Он также исключил возможность нахождения в рядах азербайджанской армии боевиков из Ближнего Востока, ввиду полной укомплектованности ВС Азербайджана. «Нам нужны наемники? Наемников здесь нет, и никогда не было. Армения, вопреки международному гуманитарному праву, проводила заселение оккупированных территорий выходцами из Сирии, Ливана. Есть конкретные доказательства этому факту, полученные с азербайджанского спутника AzerSky. Возникает вопрос, вы уверены, что во время заселения туда не были переброшены боевики и террористы? Я, например, не уверен», - добавил депутат.
«Нам нет никакой потребности в использовании граждан третьих стран в участии боевых действий, когда ты (Азербайджан - ИФ) располагаешь такой серьезной, подготовленной армией. Азербайджан осуществляет контрнаступательную операцию против незаконных вооруженных формирований на оккупированных землях исключительно в рамках восстановления своей территориальной целостности», - добавил Сафаров.
Х.Насирзаде
Правительство Белоруссии официально перенесло срок завершения строительства БелАЭС на 2022г
РФ и Германия подпишут меморандум о совместных исследованиях водородной энергетики - Новак
Запрет Ростехнадзора на добычу в нефтешахте на Яреге касается недействующей панели, остальные работают штатно - ЛУКОЙЛ
Таиланд ведет переговоры с Россией и Китаем о поставках вакцины от COVID-19
Обвинения Вашингтона в адрес России, Китая и Ирана в попытках помешать США получить вакцину от COVID-19 голословны - Слуцкий
Нобелевская премия мира 2020 года присуждена Всемирной продовольственной программе ООН
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Лукашенко ставит задачу дать нейтральной части белорусского общества ориентиры дальнейшего развития политической ситуации
Президент Киргизии вводит в столице режим ЧП до 21 октября
Причины осложнения отношений между Россией и Данией станут темой переговоров глав МИД двух стран
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы