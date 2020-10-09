Армения стремится интернационализировать конфликт в Карабахе, считают в Баку

Армения стремится вовлечь третьи страны в конфликт в Карабахе, прежде всего членов ОДКБ, считает член Комитета по обороне, безопасности и противодействию коррупции Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Низами Сафаров.

«Армения тщательно пытается вовлечь третьи государства в конфликт, в частности ОДКБ. Необходимо принять во внимание важный факт: боевые действия ведутся на территории Азербайджана, никоим образом не затрагивают территорию третьих государств, тем более самой Армении. Однако, для того, что бы добиться желаемого, населенные пункты городов и районов, находящихся далеко от зоны боевых действий подвергаются атакам с территории самой Армении», - сказал Сафаров журналистам в пятницу.

По его словам, исходя из действий Еревана в соответствии с международным правом, Армения фактически нарушает устав ОДКБ. «Более того, статья 20 устава ОДКБ предусматривает ситуации, когда может быть приостановлено членство в этой организации либо речь может пойти об исключении государства-участника из данной организации. В этой статье содержится прямая ссылка на невыполнение государствами-участниками положений настоящего устава », - отметил Сафаров.

Вместе с этим, он считает необходимым привлечь военно-политическое руководство Армении к ответственности за совершенные военные преступления против мирного населения Азербайджана, направив документы в Гаагский международный уголовный суд.

«Азербайджан обладает всеми юридическими возможностями для того, чтобы осуществлять, как на национальном, так и на международном уровне привлечение других государств к уголовной ответственности через правоохранительные органы. Борьба с безнаказанностью за международные преступления является одной из важных задач на мировом уровне и это обязывает все государства сотрудничать с Азербайджаном для того, чтобы исключить возможность безнаказанности и нахождения преступников в безопасном убежище на территории третьих стран», - отметил Сафаров.

Он также исключил возможность нахождения в рядах азербайджанской армии боевиков из Ближнего Востока, ввиду полной укомплектованности ВС Азербайджана. «Нам нужны наемники? Наемников здесь нет, и никогда не было. Армения, вопреки международному гуманитарному праву, проводила заселение оккупированных территорий выходцами из Сирии, Ливана. Есть конкретные доказательства этому факту, полученные с азербайджанского спутника AzerSky. Возникает вопрос, вы уверены, что во время заселения туда не были переброшены боевики и террористы? Я, например, не уверен», - добавил депутат.

«Нам нет никакой потребности в использовании граждан третьих стран в участии боевых действий, когда ты (Азербайджан - ИФ) располагаешь такой серьезной, подготовленной армией. Азербайджан осуществляет контрнаступательную операцию против незаконных вооруженных формирований на оккупированных землях исключительно в рамках восстановления своей территориальной целостности», - добавил Сафаров.

Х.Насирзаде