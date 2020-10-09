Референдум по поправкам в Конституцию Белоруссии под контролем Лукашенко сделает его итоги нелегитимными - Координационный совет оппозиции

Объявленные властью Белоруссии инициативы по поправкам в Конституцию не способствуют разрешению политического кризиса в стране, такое мнение выразил Координационный совет белорусской оппозиции.

"Координационный совет уверен: объявленные инициативы внесения изменений в Конституцию Беларуси являются преждевременными и не способствуют разрешению политического кризиса в стране. Реформа конституционного строя возможна лишь после восстановления законности и возвращения доверия народа государственной власти", - говорится в заявлении КС о конституционной реформе, распространенном в пятницу.

"Проведение референдума под контролем президента, чья легитимность не признается большинством стран мира и подсчет голосов на нем дискредитировавшими себя избирательными комиссиями делает любые его результаты нелегитимными", - считают авторы.

"Созданием иллюзии конституционной реформы действующая власть пытается подменить повестку выхода из политического кризиса и выиграть время, отвлечь внимание белорусов от фальсификации выборов и последовавшего беспрецедентного насилия", - говорится в заявлении.

Для выхода из кризиса необходимо признать выборы 9 августа недействительными и провести новые, прекратить преследование граждан, освободить политических заключённых. "Выполнение данных требований возможно при соблюдении норм действующей Конституции", - полагают в КС.

Координационный совет также считает, что любые изменения Конституции должны гарантировать сменяемость власти, в том числе, за счёт ограничения президентских полномочий двумя сроками, разделение ветвей власти, проведение свободных и демократических выборов, неприкосновенность независимости и территориальной целостности Белоруссии.

Нижняя палата белорусского парламента собирает предложения граждан по внесению изменений в Конституцию с 2 до 25 октября. Перед этим президент Александр Лукашенко заявил, что план конституционных изменений будет обсуждаться на народном собрании, вместе с общественно-политическими и экономическими вопросами. "Мы должны нарисовать план, в том числе, конституционных изменений. И до этого проработаем и по партиям, и по другим вопросам, чтобы уже видеть, на каком свете мы находимся. Поэтому подготовка к всебелорусскому собранию - важнейшая политическая задача ближайших дней", - сказал Лукашенко на встрече с политическим активом 16 сентября. Он предположил, что народное собрание можно созвать в декабре-январе.

В Белоруссии два месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Их участники не признают объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.