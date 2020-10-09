Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.10.2020 23:33

Банк Японии начнет тестировать цифровую валюту в 2021 году

Банк Японии планирует начать тестирование своей цифровой валюты в начале 2021 финансового года, сообщается на сайте регулятора.

На первом этапе Центробанк планирует проверить технические возможности выпуска, распределения и изъятия из обращения цифровой валюты. В перспективе Банк Японии может запустить пилотный проект.

При этом регулятор отметил, что пока не планирует выпускать цифровую валюту. Однако, "с точки зрения обеспечения стабильности и эффективности платежной системы и системы взаиморасчетов в целом, банк считает необходимым должным образом подготовиться к изменению обстоятельств".

Банк Японии отметил низкую вероятность значительного снижения наличных денег в обращении.

"Даже без снижения обращения наличных, если цифровая валюта будет необходима с точки зрения усиления стабильности и эффективности платежной системы и системы взаиморасчетов в целом, может стать целесообразным выпустить цифровую валюту для поддержания частных платежных услуг", - говорится в сообщении регулятора.

Заявление Банка Японии может свидетельствовать о том, что регулятор не хочет отставать о других центробанков, включая Народный банк Китая, который изучает возможность выпуска цифровой валюты уже много лет и разрешил некоторым банкам провести внутреннее тестирование цифрового юаня, пишет Bloomberg. Министр финансов Японии Таро Асо в феврале выразил обеспокоенность планами Китая.

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил цифровизацию одним из приоритетов правительства страны. Bloomberg ранее сообщал, что власти стране задержали стимулирующие выплаты гражданам из-за проблем компьютерных систем.

В июле Банк Японии поручил своему главному экономисту провести исследование выпуска цифровых валют на фоне признаков роста безналичных платежей в условиях пандемии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]