Банк Японии начнет тестировать цифровую валюту в 2021 году

Банк Японии планирует начать тестирование своей цифровой валюты в начале 2021 финансового года, сообщается на сайте регулятора.
На первом этапе Центробанк планирует проверить технические возможности выпуска, распределения и изъятия из обращения цифровой валюты. В перспективе Банк Японии может запустить пилотный проект.
При этом регулятор отметил, что пока не планирует выпускать цифровую валюту. Однако, "с точки зрения обеспечения стабильности и эффективности платежной системы и системы взаиморасчетов в целом, банк считает необходимым должным образом подготовиться к изменению обстоятельств".
Банк Японии отметил низкую вероятность значительного снижения наличных денег в обращении.
"Даже без снижения обращения наличных, если цифровая валюта будет необходима с точки зрения усиления стабильности и эффективности платежной системы и системы взаиморасчетов в целом, может стать целесообразным выпустить цифровую валюту для поддержания частных платежных услуг", - говорится в сообщении регулятора.
Заявление Банка Японии может свидетельствовать о том, что регулятор не хочет отставать о других центробанков, включая Народный банк Китая, который изучает возможность выпуска цифровой валюты уже много лет и разрешил некоторым банкам провести внутреннее тестирование цифрового юаня, пишет Bloomberg. Министр финансов Японии Таро Асо в феврале выразил обеспокоенность планами Китая.
Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил цифровизацию одним из приоритетов правительства страны. Bloomberg ранее сообщал, что власти стране задержали стимулирующие выплаты гражданам из-за проблем компьютерных систем.
В июле Банк Японии поручил своему главному экономисту провести исследование выпуска цифровых валют на фоне признаков роста безналичных платежей в условиях пандемии.
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