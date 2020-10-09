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СНГ 09.10.2020 21:28

Лукашенко опасается нового этапа цветной революции и "сакральных жертв"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о возможности новых попыток оппозиционных сил дестабилизировать обстановку в стране, спровоцировав кровопролитие и используя для этой цели молодежь.

"Сорвав сценарий цветной революции, в целом мы держим ситуацию под контролем, но никакого самоуспокоения быть не должно. Не надо питать каких-то иллюзий: от новых попыток взорвать обстановку в стране никто не отказался - заняли или выжидательную позицию, или это новый этап этой цветной революции", - сказал Лукашенко в пятницу на совещании по актуальным вопросам во Дворце Независимости.

Президент, которого цитирует государственное информационное агентство БелТа, отметил, что продолжатся попытки радикализации населения, в том числе молодёжи.

"Эти радикалы (это касается прежде всего Минска) пытаются этих зевак, молодежь, детей втянуть в какую-то провокацию. Происходит постоянная смена тактики. Молодежь намеренно направляется (или бросают их) на провокации: идите к домам ОМОНа, жгите машины, освобождайте "политзаключенных" на Окрестина, блокируйте дороги, бросайтесь под служебный транспорт ГАИ и прочее. Понятно, чего они добиваются: кому-то явно не хватает крови и сакральных жертв", - заявил Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ОППОЗИЦИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]