Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о возможности новых попыток оппозиционных сил дестабилизировать обстановку в стране, спровоцировав кровопролитие и используя для этой цели молодежь.
"Сорвав сценарий цветной революции, в целом мы держим ситуацию под контролем, но никакого самоуспокоения быть не должно. Не надо питать каких-то иллюзий: от новых попыток взорвать обстановку в стране никто не отказался - заняли или выжидательную позицию, или это новый этап этой цветной революции", - сказал Лукашенко в пятницу на совещании по актуальным вопросам во Дворце Независимости.
Президент, которого цитирует государственное информационное агентство БелТа, отметил, что продолжатся попытки радикализации населения, в том числе молодёжи.
"Эти радикалы (это касается прежде всего Минска) пытаются этих зевак, молодежь, детей втянуть в какую-то провокацию. Происходит постоянная смена тактики. Молодежь намеренно направляется (или бросают их) на провокации: идите к домам ОМОНа, жгите машины, освобождайте "политзаключенных" на Окрестина, блокируйте дороги, бросайтесь под служебный транспорт ГАИ и прочее. Понятно, чего они добиваются: кому-то явно не хватает крови и сакральных жертв", - заявил Лукашенко.
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