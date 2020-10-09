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Дальнее зарубежье 09.10.2020 22:20

Правительство Испании объявило о введении режима ЧП в Мадриде и предместьях из-за COVID-19

Чрезвычайное положение введено в пятницу на территории автономного сообщества Мадрид по решению главы правительства Испании Педро Санчеса в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе, информирует Испанское национальное радио.

Мера принята, несмотря на противодействие региональных властей, и вступает в силу незамедлительно.

Таким образом центральное правительство Испании пытается добиться, чтобы региональное правительство автономного сообщества Мадрид, выполнило распоряжение испанского минздрава об ужесточении карантинных норм в связи с эпидемией COVID-19.

Главе регионального правительства Исабель Айюсо был дан срок до полудня пятницы по местному времени, когда началось заседание кабинета. Уже во время заседания она позвонила премьеру и отказалась от выполнения распоряжения. При этом Айюсо попросила больше времени для того, чтобы подготовить альтернативные предложения.

Такая реакция испанского правительства вызвана решением Высшего суда Мадрида, который накануне постановил снять ряд ограничений, рекомендованных ранее для региона минздравом страны.

В конце прошлой недели правительство Испании одобрило распоряжение минздрава, в соответствии с которым были введены ограничения для столицы и девяти предместий, также входящих в состав автономного сообщества Мадрид. Всего ограничительные меры затронули около 4,8 млн человек. На этой территории запрещается выходить на улицу без крайней надобности, а лишь только по работе, учебе, по медицинским причинам или по каким-то либо другим неотложным причинам. Существенные ограничения введены и в отношении работы магазинов, гостиниц, объектов общепита.

Тогда Айюсо иронично отреагировала на решение минздрава об ужесточении мер, отметив, что теперь в Мадрид проще попасть из Берлина, чем из предместья города. При этом она "поблагодарила" главу правительства Испании Педро Санчеса "за посеянный хаос".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]