Правительство Испании объявило о введении режима ЧП в Мадриде и предместьях из-за COVID-19

Чрезвычайное положение введено в пятницу на территории автономного сообщества Мадрид по решению главы правительства Испании Педро Санчеса в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе, информирует Испанское национальное радио.
Мера принята, несмотря на противодействие региональных властей, и вступает в силу незамедлительно.
Таким образом центральное правительство Испании пытается добиться, чтобы региональное правительство автономного сообщества Мадрид, выполнило распоряжение испанского минздрава об ужесточении карантинных норм в связи с эпидемией COVID-19.
Главе регионального правительства Исабель Айюсо был дан срок до полудня пятницы по местному времени, когда началось заседание кабинета. Уже во время заседания она позвонила премьеру и отказалась от выполнения распоряжения. При этом Айюсо попросила больше времени для того, чтобы подготовить альтернативные предложения.
Такая реакция испанского правительства вызвана решением Высшего суда Мадрида, который накануне постановил снять ряд ограничений, рекомендованных ранее для региона минздравом страны.
В конце прошлой недели правительство Испании одобрило распоряжение минздрава, в соответствии с которым были введены ограничения для столицы и девяти предместий, также входящих в состав автономного сообщества Мадрид. Всего ограничительные меры затронули около 4,8 млн человек. На этой территории запрещается выходить на улицу без крайней надобности, а лишь только по работе, учебе, по медицинским причинам или по каким-то либо другим неотложным причинам. Существенные ограничения введены и в отношении работы магазинов, гостиниц, объектов общепита.
Тогда Айюсо иронично отреагировала на решение минздрава об ужесточении мер, отметив, что теперь в Мадрид проще попасть из Берлина, чем из предместья города. При этом она "поблагодарила" главу правительства Испании Педро Санчеса "за посеянный хаос".
Азербайджан никогда не признает независимость Нагорного Карабаха - Алиев
Президент Алиев опроверг информацию о наемниках из Сирии, воющих на стороне Азербайджана в Карабахе
Перемирие в Карабахе зависит от позиции Армении – президент Азербайджана
Глава Минэнерго Азербайджана призвал мировое сообщество резко осудить агрессию Армении и ракетные удары по БТД
Цены на нефть опускаются, но могут завершить неделю максимальным с июня приростом
Азербайджан в январе-сентябре экспортировал нефти в Украину на $200 млн
Apple просила лишь удалить персональные данные белорусских силовиков из Telegram-каналов, уточняют в компании
В Азербайджане с 4 августа впервые суточное число зараженных COVID-19 превысило 200
Таиланд ведет переговоры с Россией и Китаем о поставках вакцины от COVID-19
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы