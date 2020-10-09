Швейцария с 12 октября вводит обязательный карантин на 10 дней для прибывающих из России

Швейцария вводит 10-дневный карантин для граждан, прибывающих из семи стран, в том числе, из России, мера вступит в силу 12 октября, сообщил в пятницу Федеральный офис общественного здравоохранения страны (FOPH).
"Люди, прибывающие в Швейцарию из России, Туниса, Словакии, Иордании, Ирана, Грузии и Канады, а также из нескольких регионов Германии, Италии и Австрии, с 12 октября 2020 года обязаны соблюдать десятидневный карантин. Отрицательный результат теста не освобождает от обязательного карантина", - говорится в сообщении.
Карантин можно соблюдать как дома, так и в гостинице. В течение двух дней необходимо оповестить о прибытии управление кантона. Покидать место размещения запрещено. За несоблюдение карантина и невыполнение мер санитарной безопасности (социальное дистанцирование, масочный режим) будет выписан штраф до 9,2 тыс. евро.
С 12 октября карантин по прибытии в Швейцарию не нужно соблюдать гражданам Боливии, Доминиканы, Намибии, Суринама, Тринидада и Тобаго.
Россия и Швейцария с 15 августа возобновили авиасообщение: раз в неделю осуществляются рейсы Москва-Цюрих и Москва-Женева авиакомпаний Swiss и "Аэрофлот".
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