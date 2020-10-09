Главы МИД стран ЕС могут принять 12 октября решение по санкциям против России за Навального

Министры иностранных дел стран Евросоюза на Совете ЕС в Брюсселе 12 октября договорятся о совместном решении по инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза на условии анонимности.
"Есть предложение Франции и Германии. Оно уже обсуждалось в рабочей группе Совета ЕС. Министры могут принять политическое решение по этому вопросу. Но списка (подпадающих под санкции лиц и организаций) на этом заседании пока не будет", - сообщил источник.
Он добавил, что в будущий список, по которому в дальнейшем будет принято юридическое решение, могут войти физические и юридические лица.
На вопрос о возможных санкциях ЕС за нарушение прав человека по типу "акта Магнитского" функционер Евросоюза ответил, что работа над такими санкциями, охватывающими в целом нарушения прав человека в мире, идет. Такой санкционный режим будет разработан. Но это не тема повестки заседания Совета ЕС в понедельник.
Как сообщила ранее Le Monde со ссылкой на источники, Париж и Берлин определились по вопросу санкций в отношении России из-за случившегося с оппозиционером Навальным. По данным издания, предложение будет вынесено для принятия на уровне ЕС. Как пишет издание, под санкции могут подпасть девять сотрудников администрации президента РФ и силовых ведомств - предлагается запретить им въезд в Европу и заморозить их активы в ЕС.
Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.
9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.
6 октября ОЗХО сообщила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.
Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.
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