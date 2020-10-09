Литва отзывает из Минска пять дипломатов

Министерство иностранных дел Литвы приняло решение сократить дипломатический корпус по требованию властей Белоруссии, однако в меньшем количестве, чем того потребовали в Минске.
"Беларусь выдвинула категорические требования жесткого сокращения числа аккредитованных литовских дипломатов - потребовали выслать одиннадцать. Для снижения напряжения, вместе с Польшей мы приняли решение вызвать наших послов в столицы для консультаций и таким образом сохранить возможность поддержания дальнейших дипломатических отношений", - сказала представитель главы МИД Литвы по связям с общественностью Раса Якилайтене BNS в пятницу.
По ее словам, МИД Литвы принял решение отозвать лишь пять дипломатов "в надежде на то, что этот шаг будет достаточным для того, чтобы сохранить возможности диалога".
Одновременно Литва предупредила МИД Белоруссии о том, что предпримет ответные меры, если Минск будет продолжать эскалацию ситуации.
"Для нас важно, чтобы работа нашего посольства в Минске и консульства в Гродно претерпевала как можно меньше препятствий. Это требуется не только для выполнения консульских функций, выдаче виз гражданам Белоруссии, но и в поддержании связей с диаспорой, в общении с гражданским обществом Белоруссии", - сказала Якилайтене.
Ранее под давлением Минска Литва отозвала для консультаций своего посла.
На минувшей неделе Белоруссия отозвала своих послов из Литвы и Польши, и потребовала от этих стран сократить дипломатический персонал в Минске. Из солидарности с Литвой и Польшей, своих послов для консультаций также отозвали Германия, Латвия, Эстония, Чехия, Болгария, Словакия и Румыния.
Литва и Польша выступили с дипломатическим лидерством в Евросоюзе с тем, чтобы Запад не признавал победу Александра Лукашенко на августовских выборах и поддержал протестующих, требующих демократических перемен.
Литва также ввела санкции в отношении Лукашенко и призывает внести его в "черный список" ЕС.
С августа в Белоруссии продолжаются акции протеста против власти Лукашенко.
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