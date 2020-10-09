На встрече представителей США, Афганистана и Туркмении обсуждались инфраструктурные проекты

Вопросы укрепления безопасности, подключения Афганистана к формату взаимодействия "пять центрально-азиатских стран и США" (C5+1) обсудили на первой трехсторонней встрече представители Афганистана, США и Туркмении, сообщил в пятницу телеканал TOLOnews.

И.о. главы МИД Афганистана Ханиф Атмар проинформировал журналистов, что стороны договорились создать рабочие группы по претворению в жизнь решений, касающихся трансграничного сотрудничества, обмена информацией, участия Афганистана в формате "C5+1", реализации проектов строительства железных дорог и другой инфраструктуры.

Три страны обсудили вопросы расширения взаимодействия по достижению мира в Афганистане, развитию региональной торговли, сказал министр.

Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США учредили формат взаимодействия "С5+1" в конце сентября 2015 года для обсуждения региональных вопросов.