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Карабахский конфликт 09.10.2020 17:28

Противник бежит с поля боя, несмотря на возведенные в течение 30 лет сильные укрепления – президент Азербайджана

Армянские войска в панике бегут с поля боя, несмотря на укрепления, возведенные на линии соприкосновения в течение 30 лет, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Армянские солдаты оставляют свои позиции и бегут с поля боя, несмотря на то, что на протяжении 30 лет на линии соприкосновения ими были созданы по нескольким линиям глубоко эшелонированная оборона, инженерные укрепления», - заявил Алиев в обращении к азербайджанскому народу.

Глава государства отметил, что в ряде случаев укрепления приходится штурмовать по несколько дней.

«Штурмовать эти укрепления очень сложно. Иногда для того, чтобы прорвать некоторые укрепления нам нужно несколько дней. И потом, мы проводим наступления так, чтобы нести меньше потерь. В ряде случаев по различным направлениям мы укрепляем захваченные позиции и лишь затем развиваем операцию», - добавил Алиев.

Президент подчеркнул, что преимущества азербайджанской армии демонстрируются на открытом информационном пространстве, в интернете.

«ВС Азербайджана демонстрируют высокую точность, поражая технику и живую силу противника. Противник в панике и в истерике», - заявил Алиев.

А.Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, БОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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