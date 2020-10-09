Противник бежит с поля боя, несмотря на возведенные в течение 30 лет сильные укрепления – президент Азербайджана

Армянские войска в панике бегут с поля боя, несмотря на укрепления, возведенные на линии соприкосновения в течение 30 лет, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Армянские солдаты оставляют свои позиции и бегут с поля боя, несмотря на то, что на протяжении 30 лет на линии соприкосновения ими были созданы по нескольким линиям глубоко эшелонированная оборона, инженерные укрепления», - заявил Алиев в обращении к азербайджанскому народу.

Глава государства отметил, что в ряде случаев укрепления приходится штурмовать по несколько дней.

«Штурмовать эти укрепления очень сложно. Иногда для того, чтобы прорвать некоторые укрепления нам нужно несколько дней. И потом, мы проводим наступления так, чтобы нести меньше потерь. В ряде случаев по различным направлениям мы укрепляем захваченные позиции и лишь затем развиваем операцию», - добавил Алиев.

Президент подчеркнул, что преимущества азербайджанской армии демонстрируются на открытом информационном пространстве, в интернете.

«ВС Азербайджана демонстрируют высокую точность, поражая технику и живую силу противника. Противник в панике и в истерике», - заявил Алиев.

А.Мамедов