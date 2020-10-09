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Карабахский конфликт 09.10.2020 17:37

Проблема Карабаха сейчас решается силой, политическое урегулирование будет потом - Алиев

Сейчас нагорно-карабахский конфликт решается военным путем, затем будет решаться политическим путем, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"От посредников и руководителей некоторых международных организаций звучали заявления о том, что военного решения карабахского конфликта нет. Я с этим тезисом не был согласен и я оказался прав. На протяжении 30 лет шли переговоры, и вопрос не сдвинулся с места, нам не дали ни сантиметра оккупированной земли. Агрессора не смогли заставить покинуть наши земли и выполнить резолюции ООН. Сейчас конфликт решается военным путем, затем - политическим", - сказал Алиев в пятницу в своем обращении к народу.

Н.Аббасова



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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]