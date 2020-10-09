Проблема Карабаха сейчас решается силой, политическое урегулирование будет потом - Алиев

Сейчас нагорно-карабахский конфликт решается военным путем, затем будет решаться политическим путем, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"От посредников и руководителей некоторых международных организаций звучали заявления о том, что военного решения карабахского конфликта нет. Я с этим тезисом не был согласен и я оказался прав. На протяжении 30 лет шли переговоры, и вопрос не сдвинулся с места, нам не дали ни сантиметра оккупированной земли. Агрессора не смогли заставить покинуть наши земли и выполнить резолюции ООН. Сейчас конфликт решается военным путем, затем - политическим", - сказал Алиев в пятницу в своем обращении к народу.

Н.Аббасова





