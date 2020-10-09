Стартовали консультации глав МИД РФ, Армении и Азербайджана

Трёхсторонние консультации глав МИД России, Армении и Азербайджана начались в Москве.

Главы МИД двух стран Южного Кавказа на фоне военного конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе прибыли в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина.

На фото, выложенном официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой в Фейсбуке, главы МИД трех страны сидят за круглым столом без делегаций.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент РФ обратился с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными.

Как сообщили в пресс-службе, для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября были приглашены министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов.