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Карабахский конфликт 09.10.2020 17:39

Азербайджан вернет свои земли, мирным путем или военным, мы хотим мирным путем и поэтому даем последний шанс - Алиев

Азербайджан дает Армении последний шанс на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Ильхам Алиев.

«Глава МИД Армении направился в Москву на переговоры по Карабаху. Вчерашние и позавчерашние события на политической арене показали, что руководство Армении, наконец-то, стало осознавать, что будет действовать в соответствии с нашими условиями. Мы даем ему (противнику – ИФ) шанс уйти с наших территорий мирным путем. Мы всё равно вернем эти территории и восстановим свою территориальную целостность. Мы не хотим кровопролития, но хотим свои территории, и им не стоит упускать этот шанс», - сказал Алиев в пятницу в телеобращении к азербайджанскому народу.

Он добавил, что сегодняшняя встреча в Москве «внесет ясность на многие вопросы».

«Армения должна принять базовые принципы», - заявил Алиев.

Н.Аббасова

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Тэги: КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]