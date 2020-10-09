Азербайджан вернет свои земли, мирным путем или военным, мы хотим мирным путем и поэтому даем последний шанс - Алиев

Азербайджан дает Армении последний шанс на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Ильхам Алиев.
«Глава МИД Армении направился в Москву на переговоры по Карабаху. Вчерашние и позавчерашние события на политической арене показали, что руководство Армении, наконец-то, стало осознавать, что будет действовать в соответствии с нашими условиями. Мы даем ему (противнику – ИФ) шанс уйти с наших территорий мирным путем. Мы всё равно вернем эти территории и восстановим свою территориальную целостность. Мы не хотим кровопролития, но хотим свои территории, и им не стоит упускать этот шанс», - сказал Алиев в пятницу в телеобращении к азербайджанскому народу.
Он добавил, что сегодняшняя встреча в Москве «внесет ясность на многие вопросы».
«Армения должна принять базовые принципы», - заявил Алиев.
Н.Аббасова
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