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Карабахский конфликт 09.10.2020 18:24

Верховный комиссар ООН по правам человека призывает к немедленному прекращения огня в Нагорном Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе вызывает серьезную обеспокоенность и отрицательно сказывается на жизни мирных граждан, заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Нужно срочное прекращения огня из-за негативного влияния (эскалации напряженности - ИФ) на мирных жителей", - говорится в заявлении Бачелет, распространенном в пятницу.

Она отметила глубокую обеспокоенность тем, что в последние дни населенные районы подверглись обстрелам. Согласно подтвержденным данным офиса Бачелет, с 27 сентября в результате боевых действий погибли 53 мирных жителя, среди которых есть дети.

"Я напоминаю всем сторонам конфликта о необходимости соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом, чтобы обеспечивать защиту мирных жителей и гражданской инфраструктуры", - заявила Бачелет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, КАРАБАХ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]