Верховный комиссар ООН по правам человека призывает к немедленному прекращения огня в Нагорном Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе вызывает серьезную обеспокоенность и отрицательно сказывается на жизни мирных граждан, заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Нужно срочное прекращения огня из-за негативного влияния (эскалации напряженности - ИФ) на мирных жителей", - говорится в заявлении Бачелет, распространенном в пятницу.

Она отметила глубокую обеспокоенность тем, что в последние дни населенные районы подверглись обстрелам. Согласно подтвержденным данным офиса Бачелет, с 27 сентября в результате боевых действий погибли 53 мирных жителя, среди которых есть дети.

"Я напоминаю всем сторонам конфликта о необходимости соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом, чтобы обеспечивать защиту мирных жителей и гражданской инфраструктуры", - заявила Бачелет.