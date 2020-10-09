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ТЭК 09.10.2020 19:48

Глава Минэнерго Азербайджана призвал мировое сообщество резко осудить агрессию Армении и ракетные удары по БТД

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов направил официальное обращение к международным энергетическим организациям в связи с продолжающимися военными провокациями Армении, направленными против гражданского населения Азербайджана и стратегически важной энергетической инфраструктуры.

"Обращения направлены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Форуму стран-экспортеров газа (GECF), Международной энергетической хартии, Международному энергетическому агентству (МЭА), Мировому нефтяному совету (WPC), Всемирному энергетическому совету (WEC) и Международному газовому союзу (IGU)", - сообщает пресс-служба Минэнерго.

В обращении отмечается, что ВС Армении 4 октября нанесли ракетные удары по Мингячевирской электростанции, а 6 октября - по нефтепроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса и по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали.

"В обращении содержится призыв к международному сообществу и странам-партнерам резко отреагировать на агрессивную политику Армении и на взятие под прицел ракетных атак международных проектов, имеющих стратегическое значение, в том числе нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан", - отмечается в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: МИНЭНЕРГО, МИР, ОБРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]