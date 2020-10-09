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Карабахский конфликт 09.10.2020 19:55

Двоих пострадавших при обстреле в Карабахе журналистов доставят в Москву

Двое пострадавших при обстреле в Карабахе журналистов вылетают бортом Специального летного отряда РФ в Москву, передает корреспондент "Интерфакса".

Этим бортом летят члены делегации и журналисты, сопровождавшие премьера Михаила Мишустина в ходе его поездки в Ереван.

Борт специально был задержан, чтобы принять двоих раненых.

"Мой коллега Юрий Котенок сейчас находится в крайне тяжёлом состоянии, он находится в больницы Ереване, армянские врачи делают все возможное, чтобы он поскорее выздоровел", - рассказал журналистам один из пострадавших, Левон Арзанов.

Ранее сообщалось, что при обстреле пострадали Котенок, Арзанов и еще один гражданин РФ Грант Баладьян, который сопровождал журналистов.

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Тэги: КАРАБАХ, ЖУРНАЛИСТЫ, ВЫЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]