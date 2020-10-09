Двоих пострадавших при обстреле в Карабахе журналистов доставят в Москву

Двое пострадавших при обстреле в Карабахе журналистов вылетают бортом Специального летного отряда РФ в Москву, передает корреспондент "Интерфакса".
Этим бортом летят члены делегации и журналисты, сопровождавшие премьера Михаила Мишустина в ходе его поездки в Ереван.
Борт специально был задержан, чтобы принять двоих раненых.
"Мой коллега Юрий Котенок сейчас находится в крайне тяжёлом состоянии, он находится в больницы Ереване, армянские врачи делают все возможное, чтобы он поскорее выздоровел", - рассказал журналистам один из пострадавших, Левон Арзанов.
Ранее сообщалось, что при обстреле пострадали Котенок, Арзанов и еще один гражданин РФ Грант Баладьян, который сопровождал журналистов.
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