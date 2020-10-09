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Карабахский конфликт 09.10.2020 20:42

Азербайджан добивается освобождения от армянской оккупации нагорного Карабаха и 7 прилегающих к нему районов - Алиев

Азербайджан привержен конструктивным мирным переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Ильхам Алиев.

"Мы сторонники мирных переговоров. Приведу два примера. Азербайджан является конструктивным партнерам переговоров. Мы считаем, что урегулирование должно основываться на принципах, подготовленных со стороны США, России и Франции. Однако, их отвергает премьер Армении", - сказал Алиев в интервью на передаче The Connect World на телеканале CNN International.

Алиев подчеркнул, что по урегулированию конфликта Азербайджан находится в контакте со всеми сопредседателями МГ ОБСЕ. "В частности, данный конфликт я обсуждал с президентом России Владимиром Путиным, когда поздравил его с днем рождения 7 октября. Позиция США не отличается от других сопредседателей, они поддерживают базовые принципы урегулирования, которые предусматривают возвращению Азербайджану территорий вокруг Нагорного Карабаха. Документы предусматривают именно этого, но Армения выступает против", - отметил он.

По его словам, если премьер Армении "спустится с небес", то Азербайджан готов к переговорам.

Алиев добавил, что нагорно-карабахский конфликт является двусторонним вопросом между Азербайджаном и Арменией, "остальных стран призываю держаться в стороне от ситуации".

"Мандат посредников предусматривает создание условий для урегулирования. Уверен, что в рамках их мандата будут продолжены обсуждения. Попытки Армении придать международную окраску конфликту являются деструктивными, неэффективными и рискованными для многих стран. Армения должна это понять, оккупация территорий не может длиться вечно", - добавил президент Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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