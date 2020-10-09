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Карабахский конфликт 09.10.2020 21:46

Азербайджан просит ICAO расследовать факты доставок в Армению оружия судами гражданской авиации - МИД

Доставка оружия в Армению осуществляется под видом гуманитарной помощи судами гражданской авиации, заявляет МИД Азербайджана.

"Это осуществляться под видом официальных визитов в зарубежные страны с использованием самолетов, зарегистрированных правительством Армении", - сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По данным МИД, также контрабанду оружия осуществляет МЧС Армении под видом гуманитарной помощи стране.

"В частности, так перевозятся ракетные комплексы и другое вооружение. Это является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации, принятой в Чикаго в 1944 году. В этой связи мы обратились в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой расследовать этот вопрос и принять соответствующие меры", - говорится в сообщении.

Н.Аббасова

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОРУЖИЕ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]