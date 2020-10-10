Команда Байдена потратила более $500 млн на его предвыборную кампанию

Расходы на предвыборную кампанию кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена превысила $500 миллионов, следует из данных исследовательской компании Advertising Analytics.

"Расходы (кампании - ИФ) Джо Байдена достигли порога в полмиллиарда, составив $502 миллиона", - сообщила компания в твиттере.

В основном деньги пошли на рекламу на радио, телевидении и в интернете, уточняет телеканал CNBC. Целевая аудитория - избиратели в ключевых штатах, таких как Огайо, Айова, Пенсильвания, Мичиган, Флорида, Висконсин и Техас.

Согласно прогнозам, стоимость президентских выборы и выборов в Конгресс в США составят более $10 миллиардов.

Согласно опросу газеты Wall Street Journal и телеканала NBC News от 5 октября, Байден опережал Трампа в предвыборной гонке на 14 процентных пунктов.