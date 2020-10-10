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Команда Байдена потратила более $500 млн на его предвыборную кампанию

Расходы на предвыборную кампанию кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена превысила $500 миллионов, следует из данных исследовательской компании Advertising Analytics.

"Расходы (кампании - ИФ) Джо Байдена достигли порога в полмиллиарда, составив $502 миллиона", - сообщила компания в твиттере.

В основном деньги пошли на рекламу на радио, телевидении и в интернете, уточняет телеканал CNBC. Целевая аудитория - избиратели в ключевых штатах, таких как Огайо, Айова, Пенсильвания, Мичиган, Флорида, Висконсин и Техас.

Согласно прогнозам, стоимость президентских выборы и выборов в Конгресс в США составят более $10 миллиардов.

Согласно опросу газеты Wall Street Journal и телеканала NBC News от 5 октября, Байден опережал Трампа в предвыборной гонке на 14 процентных пунктов.

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Тэги: США, БАЙДЕН, КАМПАНИЯ, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]