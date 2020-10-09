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Карабахский конфликт 09.10.2020 23:07

Армения совершила на границе с Азербайджаном очередную провокацию – Минобороны Азербайджана

Армения преднамеренно совершила на границе с Азербайджаном очередную провокацию, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«9 октября в 20.00 по бакинскому времени с оборонительных позиций Азербайджанской Армии в Дашкесанском районе Азербайджана на территории Армении были слышны звуки выстрелов, и наблюдался взрыв. Таким образом, в селах Гюнешли и Агйохуш Вардениского района Армении, где расположены позиции ВС Армении военнослужащие открыли огонь друг по другу. После этого в селе Гюнешли произошел взрыв и наблюдался пожар», - сообщает оборонное ведомство.

«Министерство обороны заявляет, что ВС Азербайджана не имеют никакого отношения к инциденту. Данная провокация направлена на то чтобы отвлечь внимание армянского народа и международного сообщества от неудач на военно-политической арене», - отмечается в сообщении.

«Министерство обороны Азербайджана резко осуждает данную провокацию и заявляет, что вся ответственность за данное деяние несет Армения», - говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ПРОВОКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]