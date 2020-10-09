Армения совершила на границе с Азербайджаном очередную провокацию – Минобороны Азербайджана

Армения преднамеренно совершила на границе с Азербайджаном очередную провокацию, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«9 октября в 20.00 по бакинскому времени с оборонительных позиций Азербайджанской Армии в Дашкесанском районе Азербайджана на территории Армении были слышны звуки выстрелов, и наблюдался взрыв. Таким образом, в селах Гюнешли и Агйохуш Вардениского района Армении, где расположены позиции ВС Армении военнослужащие открыли огонь друг по другу. После этого в селе Гюнешли произошел взрыв и наблюдался пожар», - сообщает оборонное ведомство.

«Министерство обороны заявляет, что ВС Азербайджана не имеют никакого отношения к инциденту. Данная провокация направлена на то чтобы отвлечь внимание армянского народа и международного сообщества от неудач на военно-политической арене», - отмечается в сообщении.

«Министерство обороны Азербайджана резко осуждает данную провокацию и заявляет, что вся ответственность за данное деяние несет Армения», - говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков