Армения совершила на границе с Азербайджаном очередную провокацию – Минобороны Азербайджана

Армения преднамеренно совершила на границе с Азербайджаном очередную провокацию, сообщает министерство обороны Азербайджана.
«9 октября в 20.00 по бакинскому времени с оборонительных позиций Азербайджанской Армии в Дашкесанском районе Азербайджана на территории Армении были слышны звуки выстрелов, и наблюдался взрыв. Таким образом, в селах Гюнешли и Агйохуш Вардениского района Армении, где расположены позиции ВС Армении военнослужащие открыли огонь друг по другу. После этого в селе Гюнешли произошел взрыв и наблюдался пожар», - сообщает оборонное ведомство.
«Министерство обороны заявляет, что ВС Азербайджана не имеют никакого отношения к инциденту. Данная провокация направлена на то чтобы отвлечь внимание армянского народа и международного сообщества от неудач на военно-политической арене», - отмечается в сообщении.
«Министерство обороны Азербайджана резко осуждает данную провокацию и заявляет, что вся ответственность за данное деяние несет Армения», - говорится в сообщении.
Б.Рустамбеков
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