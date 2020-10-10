Трамп назвал Байдена умалишенным

Президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на новый срок, заявил, что его соперник, кандидат в президенты США Джо Байден лишился разума и порой не в состоянии контролировать, о чем говорит.

"Мне кажется, что не надо его перебивать. Пусть говорит. Он лишился разума", - сказал он в пятницу в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show. Трамп рассуждал о том, что во время недавних дебатов, возможно, зря периодически перебивал Байдена, когда слышал какие-то возмутительные, по его словам, вещи.

По мнению президента, если дать кандидату в президенты от демократов беспрепятственно говорить, наступит момент, когда тот запутается. "Он способен внезапно перейти (с изначальной темы - ИФ) на обсуждение птичек и пчелок", - заявил Трамп.

Как сообщалось, в эфире этой программы Трамп также назвал Байдена "медленными". "И речь не о его возрасте, не о том, что ему 78 лет. А о том, что с ним что-то не так", - отметил президент США. Он подчеркнул, что знает немало людей, которым - за 80 и при этом - их мозг - в полном порядке.

По мнению Трампа, Байден, который станет его соперником на выборах 3 ноября, не может самостоятельно ответить на простые вопросы. А лояльные демократической партии журналисты, заявил Трамп, заранее передают ему свои вопросы, а затем Байден в эфире просто читает с экрана компьютера подготовленные его помощниками ответы.

Трамп подсчитал, что даже на недавних теледебатах ведущий трижды помог Байдену в ситуациях, когда тот начинал путаться с ответами.

"Хиллари (кандидат в президенты США в 2016 году Хиллари Клинтон - ИФ) была умнее. Она могла сама отвечать на вопросы", - заявил президент США.

Трамп давно систематически выражает сомнения в интеллектуальных способностях Байдена. Он часто называет будущего соперника на выборах "сонным". В недавнем прошлом президент и его сторонники даже публиковал в соцсетях фрагменты телепередач, в которых Байден совершенно терялся при ответах на вопросы и не мог завершить начатую фразу.

Трамп и Байден давно не скрывают неприязнь друг к другу. В частности, это было видно на теледебатах, состоявшихся ранее этой осенью. Оба участника сконцентрировались не столько на обсуждении актуальных для США вопросов, сколько на оскорблении друг друга.

Так, Байден, в частности, назвал Трампа "лжецом", "клоуном", "худшим президентом в истории Америки".

Трамп же заверял, что в Байдене "нет ничего, похожего на ум".