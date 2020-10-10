Макей заверил Борреля, что сокращение числа дипломатов Польши и Литвы в Белоруссии не направлено на сворачивание диалога с ЕС

Сокращение числа дипломатов Польши и Литвы в Беларуси является ответной мерой, не направлено против ЕС либо сворачивание диалога с ним, завил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в ходе телефонного разговора с заместителем председателя Европейской комиссии, высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в пятницу.

"По просьбе своего европейского коллеги Макей разъяснил, что подходы белорусской стороны по установлению паритетной численности дипломатов Польши и Литвы в Беларуси с загранучреждениями белорусской стороны в указанных странах являются исключительно ответной мерой, никоим образом не направлены против ЕС либо на сворачивание диалога и вызваны особой негативной ролью, которую руководство указанных стран решило играть в отношении Беларуси", - сообщила пресс-служба МИД Беларуси по итогам разговора.

Как проинформировали во внешнеполитическом ведомстве, в ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы отношений между Беларусью и Европейским союзом.

"С белорусской стороны подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с ЕС", - отметили в пресс-службе. Кроме того, была "подчеркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь - ЕС".

"Стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога", - сообщили в МИД.

На минувшей неделе МИД Беларуси сообщил, что отзывает своих послов из Литвы и Польши для консультаций, потребовал от этих стран аналогичного шага и сокращения дипломатического персонала в Минске. Из солидарности с Литвой и Польшей, своих послов для консультаций также отозвали Германия, Латвия, Эстония, Чехия, Болгария, Словакия и Румыния.