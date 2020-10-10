В мире зафиксирован суточный рекорд числа заражений COVID-19, более 350 тыс. человек - ВОЗ

В ВОЗ за сутки получили информацию о 350 тыс. 766 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 в мире, что стало рекордом, сообщает Associated Press.
Примерно 110 тыс. из этих случаев были выявлены в Европе.
Пятничный показатель на примерно 12 тыс. превосходит прежний наивысший показатель, полученный ранее на этой неделе.
"Большинство людей в мире все еще подвержены риску, связанному с этой болезнью", - заявил в пятницу на брифинге исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Он отметил, что странам стоит сосредоточиться не только на ограничительных мерах, но и на укреплении систем контроля, тестировании, отслеживании контактов потенциально инфицированных жителей, а также - на обеспечении вовлеченности населения в борьбу с инфекцией.
"(Локдауны - ИФ) могут быть неизбежны там, где болезнь снова вышла из-под контроля, но мы не должны мириться с тем, что в каждом государстве рост числа заражений рассматривается лишь как срочный повод для введения режима изоляции", - пояснил Райан.
За время пандемии коронавируса в мире зарегистрировано почти 37 млн случаев заражения COVID-19, а также 1 млн. летальных исходов. 27,8 млн человек удалось полностью вылечиться.
Однако некоторые эксперты считают, что в действительности ситуация еще драматичнее: так, ранее в октябре в ВОЗ предположили, что следы инфекции могут быть обнаружены у каждого десятого человека на планете, то есть примерно у 760 млн человек.
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