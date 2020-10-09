Перемирие в Карабахе зависит от позиции Армении – президент Азербайджана

Возможность перемирия в Карабахе зависит от позиции Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Это (перемирие – ИФ), зависит от позиции Армении. Азербайджан всегда поддерживал переговорный процесс и (…) придерживался политического урегулирования. Но, к сожалению, позиция Армения было иной, они хотели сделать переговорный процесс бесконечным. Одним словом хотели укрепить статус-кво», - сказал Алиев в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе принципов, разработанных Минской группой ОБСЕ, предусматривающих возврат территорий Азербайджану.

«Переговоры должны привести к политическому урегулированию конфликта и освобождению оккупированных территорий», - сказал Алиев.

По его словам, Азербайджан надеется, что Армения, после поражения на поле боя, будет более последовательной, прислушается к сопредседателям и будет искренней в ходе переговоров.

Алиев добавил, что Армения отвергла принципы, которые откровенно определяли порядок возврата территорий Азербайджану. «На первом этапе Азербайджану возвращались 5 районов на юго-востоке Нагорного Карабаха, потом два района, которые находятся между Арменией и Нагорным Карабахом. После этого, азербайджанцы возвращаются в Нагорный Карабах, в том числе в Шушу и другие города, и обеспечиваются их права, восстанавливаются нормальные коммуникации. Я верю, что граждане постепенно помирятся. Это план посредников и мы его поддерживаем», - отметил президент Азербайджана.

А.Азизов