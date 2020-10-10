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Карабахский конфликт 10.10.2020 00:18

Президент Алиев опроверг информацию о наемниках из Сирии, воющих на стороне Азербайджана в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг информации о том, что на азербайджанской стороне в Карабахе воют сирийские наемники.

«Я категорически это опровергаю. До сих пор мне не представлено ни одного документа, подтверждающую такую информацию. Пусть мне (…) представят разведданные. После наличия такой информации они (французская и российская сторона – ИФ) связались с нашими разведорганами. Никаких доказательств не было предоставлено. Если есть доказательства, то почему их нет в газетах, телеканалах? Покажите мне. Доказательств нет», - сказал Алиев в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, Азербайджан обладает хорошо подготовленной 100-тысячной армией. «Мы используем современное оборудование. Поэтому новость о наемниках является фейком», - добавил Алиев.

А.Азизов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРАБАХ, НАЕМНИКИ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]