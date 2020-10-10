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Карабахский конфликт 10.10.2020 00:32

Азербайджан никогда не признает независимость Нагорного Карабаха - Алиев

Азербайджан никогда не признает независимость Нагорного Карабаха, и этот вопрос никогда не был предметом переговоров, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Наша позиция предельно ясна. Азербайджан никогда не признает независимость Нагорного Карабаха, и этот вопрос никогда не был предметом переговоров. Это наша древняя земля и история Нагорного Карабаха сейчас хорошо известна», - заявил Алиев в интервью телеканалу «Sky News».

«Во-вторых, Нагорный Карабах часть Азербайджана и почему мы должны небольшому числу людей предоставлять независимость? Азербайджан, как и все другие страны мира мультиэтническая страна. В Азербайджане национальные меньшинства, как и в большинстве других стран, проживают в мире и согласии. Быть национальным меньшинством не означает, что у вас есть право на отделение и сепаратизм», - сказал глава государства.

Президент отметил, что сепаратизм представляет собой серьезную угрозу для международного сообщества, и все страны мира осуждают это.

«Сепаратизм в Нагорном Карабахе и военная агрессия Армении против Азербайджана привела к ситуации, с которой мы столкнулись сейчас. Оккупация, миллион азербайджанских вынужденных переселенцев, этнические чистки против азербайджанцев, разрушенные города и села. После освобождения наших территорий есть видео того что там происходило. Все уничтожено, такое впечатление как будто это Сталинград после Второй мировой войны и даже хуже», - заявил Алиев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]