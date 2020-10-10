Азербайджан никогда не признает независимость Нагорного Карабаха - Алиев

Азербайджан никогда не признает независимость Нагорного Карабаха, и этот вопрос никогда не был предметом переговоров, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Наша позиция предельно ясна. Азербайджан никогда не признает независимость Нагорного Карабаха, и этот вопрос никогда не был предметом переговоров. Это наша древняя земля и история Нагорного Карабаха сейчас хорошо известна», - заявил Алиев в интервью телеканалу «Sky News».
«Во-вторых, Нагорный Карабах часть Азербайджана и почему мы должны небольшому числу людей предоставлять независимость? Азербайджан, как и все другие страны мира мультиэтническая страна. В Азербайджане национальные меньшинства, как и в большинстве других стран, проживают в мире и согласии. Быть национальным меньшинством не означает, что у вас есть право на отделение и сепаратизм», - сказал глава государства.
Президент отметил, что сепаратизм представляет собой серьезную угрозу для международного сообщества, и все страны мира осуждают это.
«Сепаратизм в Нагорном Карабахе и военная агрессия Армении против Азербайджана привела к ситуации, с которой мы столкнулись сейчас. Оккупация, миллион азербайджанских вынужденных переселенцев, этнические чистки против азербайджанцев, разрушенные города и села. После освобождения наших территорий есть видео того что там происходило. Все уничтожено, такое впечатление как будто это Сталинград после Второй мировой войны и даже хуже», - заявил Алиев.
Глава Минэнерго Азербайджана призвал мировое сообщество резко осудить агрессию Армении и ракетные удары по БТД
Цены на нефть опускаются, но могут завершить неделю максимальным с июня приростом
Азербайджан в январе-сентябре экспортировал нефти в Украину на $200 млн
Apple просила лишь удалить персональные данные белорусских силовиков из Telegram-каналов, уточняют в компании
В Азербайджане с 4 августа впервые суточное число зараженных COVID-19 превысило 200
Таиланд ведет переговоры с Россией и Китаем о поставках вакцины от COVID-19
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Команда Байдена потратила более $500 млн на его предвыборную кампанию
Трамп заявил, что Путин предпочел бы видеть президентом США Байдена
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы