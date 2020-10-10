Азербайджан никогда не признает независимость Нагорного Карабаха - Алиев

Азербайджан никогда не признает независимость Нагорного Карабаха, и этот вопрос никогда не был предметом переговоров, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Наша позиция предельно ясна. Азербайджан никогда не признает независимость Нагорного Карабаха, и этот вопрос никогда не был предметом переговоров. Это наша древняя земля и история Нагорного Карабаха сейчас хорошо известна», - заявил Алиев в интервью телеканалу «Sky News».

«Во-вторых, Нагорный Карабах часть Азербайджана и почему мы должны небольшому числу людей предоставлять независимость? Азербайджан, как и все другие страны мира мультиэтническая страна. В Азербайджане национальные меньшинства, как и в большинстве других стран, проживают в мире и согласии. Быть национальным меньшинством не означает, что у вас есть право на отделение и сепаратизм», - сказал глава государства.

Президент отметил, что сепаратизм представляет собой серьезную угрозу для международного сообщества, и все страны мира осуждают это.

«Сепаратизм в Нагорном Карабахе и военная агрессия Армении против Азербайджана привела к ситуации, с которой мы столкнулись сейчас. Оккупация, миллион азербайджанских вынужденных переселенцев, этнические чистки против азербайджанцев, разрушенные города и села. После освобождения наших территорий есть видео того что там происходило. Все уничтожено, такое впечатление как будто это Сталинград после Второй мировой войны и даже хуже», - заявил Алиев.