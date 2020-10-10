Алиев считает преждевременным обсуждать вопрос миротворцев в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает преждевременным обсуждать вопрос ввода миротворцев в Нагорный Карабах.
«Миротворцы являются одним из пунктов основных принципов, разработанных Минской группой для урегулирования конфликта. Однако, мы еще не дошли до этого пункта, чтобы его обсуждать, это еще рано», - сказал Алиев в интервью телеканалу Sky News.
По его словам, для начала надо решить основные вопросы – освободить оккупированные территорий и вернуть туда азербайджанцев, после этого туда войдут миротворцы. «Это в рамках договоренностей. Если на это согласятся обе стороны, то они выберут миротворцев. Таким образом, мы не против. Но мы сегодня не в активной фазе переговоров по этому пункту», - добавил президент Азербайджана.
А.Азизов
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