Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 10.10.2020 00:57

Алиев считает преждевременным обсуждать вопрос миротворцев в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает преждевременным обсуждать вопрос ввода миротворцев в Нагорный Карабах.

«Миротворцы являются одним из пунктов основных принципов, разработанных Минской группой для урегулирования конфликта. Однако, мы еще не дошли до этого пункта, чтобы его обсуждать, это еще рано», - сказал Алиев в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, для начала надо решить основные вопросы – освободить оккупированные территорий и вернуть туда азербайджанцев, после этого туда войдут миротворцы. «Это в рамках договоренностей. Если на это согласятся обе стороны, то они выберут миротворцев. Таким образом, мы не против. Но мы сегодня не в активной фазе переговоров по этому пункту», - добавил президент Азербайджана.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ


Похожие новости


Армения, проигрывая на поле боя, стреляет по мирному населению Азербайджана - президент Алиев Азербайджан меняет статус-кво по Карабаху, это станет важным шагом для скорейшего урегулирования конфликта - Алиев Вечный мир в Карабахе должен быть достигнут при посредничестве региональных держав и международных организаций - Алиев Алиев: В урегулировании конфликта в Карабахе должны принимать участие региональные державы – Турция и Россия Алиев вновь подтвердил, что конфликт в Карабахе должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана Алиев уверен в будущем мирном проживании азербайджанцев и армян в Карабахе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]