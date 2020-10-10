Алиев считает преждевременным обсуждать вопрос миротворцев в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает преждевременным обсуждать вопрос ввода миротворцев в Нагорный Карабах.

«Миротворцы являются одним из пунктов основных принципов, разработанных Минской группой для урегулирования конфликта. Однако, мы еще не дошли до этого пункта, чтобы его обсуждать, это еще рано», - сказал Алиев в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, для начала надо решить основные вопросы – освободить оккупированные территорий и вернуть туда азербайджанцев, после этого туда войдут миротворцы. «Это в рамках договоренностей. Если на это согласятся обе стороны, то они выберут миротворцев. Таким образом, мы не против. Но мы сегодня не в активной фазе переговоров по этому пункту», - добавил президент Азербайджана.

А.Азизов