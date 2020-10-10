Турция развернула комплексы С-400 в преддверии предстоящих испытаний на Синопском полигоне

Вооруженные силы Турции развернули приобретенные у России противоракетные комплексы С-400 для проведения предстоящих испытаний в районе ракетного полигона вблизи черноморского города Синопа, сообщило американское издание Defense News, ссылаясь на турецкие военные источники.

"Испытания С-400 будут проведены на Синопском полигоне, власти гражданской авиации ввели запрет на все полеты между Синопом и Уньё к востоку от полигона на высоте до 7,6 тыс. метров", - говорится в сообщении.

По данным турецких военных источников, пуски ракет будут осуществляться с Синопского полигона в восточном направлении. В целях проведения испытаний на полигон доставлено 10 воздушных целей - беспилотников Banshee британского производства.

Согласно официальному предупреждению для мореплавателей турецкой морской администрации, район в Черном море вблизи города Синоп закрывается с 13 по 16 октября в связи "учебными стрельбами".

Местные СМИ в Синопе на текущей неделе опубликовали фотографии и видео прохождения по городу колонны тяжелых транспортеров с зенитными ракетными комплексами С-400.

Как сообщало ранее издание Turkish Minute, ссылаясь на данные официальной правительственной переписки, на Синопский ракетный полигон доставлено 10 воздушных целей Banshee для испытаний С-400. Пуски будут проведены "в период до 16 октября для проверки боеготовности С-400, способности обнаружения и сопровождения радарами системы, возможности системы связи, а также проверки управления стрельбой", говорилось в документе, с которым ознакомилось издание.