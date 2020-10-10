Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября - заявление

Азербайджан и Армения по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября.
"Стороны согласились о нижеследующих шагах: 1) объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями международного красного креста; 2) конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно", - говорится в заявлении, зачитанном по итогам трехсторонних консультаций главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"3) Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования; 4) стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса", - отмечается в заявлении.
Переговоры главы МИД Армении, Азербайджана и РФ, начавшиеся в пятницу в Москве, завершились в ночь на субботу, они продолжались более 10 часов.
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