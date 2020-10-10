Дебаты Трампа и Байдена 15 октября отменены - комиссия по дебатам

Комиссия по предвыборным дебатам кандидатов в президенты Соединенных Штатов объявила об отмене второго раунда дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена, запланированного на 15 октября.
В распространенном заявлении комиссии говорится: "Каждый из кандидатов объявил собственные альтернативные планы на этот день". В связи с этим комиссия делает вывод, что "теперь совершенно ясно, что 15 октября дебатов не будет".
Отмена дебатов связана с тем, что президент Дональд Трамп отказался принимать участие в дебатах в онлайн формате, как того потребовали организаторы мероприятия в связи тем, что Трамп был инфицирован коронавирусом. Его соперник - кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден - такое согласие дал.
Трамп настаивал на очном формате дебатов, ссылаясь на полное выздоровление, подтвержденное его лечащим врачом, Шоном Конли, заявившим накануне, что Трамп может вернуться к полноценной работе уже в субботу, 10 октября.
Второй раунд дебатов предусматривал ответы кандидатов на вопросы зрителей.
Представитель Байдена Эндрю Бэйтс заявил: что "Это позор, что Дональд Трамп уклонился от единственных дебатов, в которых избиратели могут задавать вопросы, но это неудивительно". По его словам, Трамп "не имеет мужества отвечать за свою позицию перед избирателями так, как вице-президент Байден".
Предвыборный штаб Трампа обвинил комиссию в "предвзятости".
"Нет никаких медицинских причин, чтобы отменять дебаты 15 октября в Майами, поскольку президент будет здоров и готов к ним", - сказал представитель предвыборной кампании Трампа Тим Мерто.
Комиссия объявила, что оба кандидата согласились принять участие в дебатах 22 октября. Они будут обязаны пройти тестирование на вирус, масочный режим и меры социального дистанцирования будут обязательными.
Трамп в субботу планирует выступить перед собравшимися с балкона Белого дома, а в понедельник отправиться на митинг во Флориду.
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