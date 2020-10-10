Ночь в Бишкеке в условиях режима ЧП прошла спокойно

В условиях режима чрезвычайного положения в Бишкек введена военная техника, ночь в столице Киргизии прошла спокойно, сообщили "Интерфаксу" в субботу в Главном управлении внутренних дел Бишкека.
"Ночью Бишкек патрулировали сотрудники столичной милиции совместно с вооруженными силами и народными дружинниками", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности общественного порядка и защите объектов частного предпринимательства и государственного имущества.
По данным Минздрава Киргизии, после прошедшего накануне митинга в центре Бишкека за медицинской помощью обратились семь человек, из них два пострадавших госпитализированы. Состояние оценивается как стабильное. Остальные после оказания медицинской помощи переведены на амбулаторное лечение.
Ранее в ГУВД Бишкека сообщили, что во время митинга два человека получили огнестрельные ранения. В Едином реестре проступков и преступлений зарегистрированы факты применения огнестрельного оружия, начато досудебное производство по статье 264 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Киргизии. Милиция разыскивает лиц, производивших выстрелы.
Накануне президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории города Бишкек режима чрезвычайного положения. В соответствии с указом президента, ЧП вводится с 20:00 9 октября до 08:00 21 октября.
По информации МВД, режим ЧП действует с 10 октября.
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