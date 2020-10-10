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СНГ 10.10.2020 09:03

Ночь в Бишкеке в условиях режима ЧП прошла спокойно

В условиях режима чрезвычайного положения в Бишкек введена военная техника, ночь в столице Киргизии прошла спокойно, сообщили "Интерфаксу" в субботу в Главном управлении внутренних дел Бишкека.

"Ночью Бишкек патрулировали сотрудники столичной милиции совместно с вооруженными силами и народными дружинниками", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности общественного порядка и защите объектов частного предпринимательства и государственного имущества.

По данным Минздрава Киргизии, после прошедшего накануне митинга в центре Бишкека за медицинской помощью обратились семь человек, из них два пострадавших госпитализированы. Состояние оценивается как стабильное. Остальные после оказания медицинской помощи переведены на амбулаторное лечение.

Ранее в ГУВД Бишкека сообщили, что во время митинга два человека получили огнестрельные ранения. В Едином реестре проступков и преступлений зарегистрированы факты применения огнестрельного оружия, начато досудебное производство по статье 264 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Киргизии. Милиция разыскивает лиц, производивших выстрелы.

Накануне президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории города Бишкек режима чрезвычайного положения. В соответствии с указом президента, ЧП вводится с 20:00 9 октября до 08:00 21 октября.

По информации МВД, режим ЧП действует с 10 октября.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, СТОЛИЦА, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]