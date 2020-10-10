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Карабахский конфликт 10.10.2020 09:19

Азербайджанская армия в Карабахе уничтожила еще 13 танков противника – Минобороны

С полудня 9 октября до утра 10 октября боевые действия на всей линии фронта в Карабахе продолжались с разной интенсивностью, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"В результате продолженной азербайджанской армией наступательной операции было уничтожено большое количество войск противника - 13 танков, 4 БМ-21 «Град», 6 артиллерийских орудий Д-20 и Д-30, 3 САУ 2С3 «Акация», 2 зенитных орудия М55 «Застава», 2 радиолокационные станции и радиоэлектронные средства борьбы", - отмечает Минобороны.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, БОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]