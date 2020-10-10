Азербайджанская армия в Карабахе уничтожила еще 13 танков противника – Минобороны

С полудня 9 октября до утра 10 октября боевые действия на всей линии фронта в Карабахе продолжались с разной интенсивностью, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"В результате продолженной азербайджанской армией наступательной операции было уничтожено большое количество войск противника - 13 танков, 4 БМ-21 «Град», 6 артиллерийских орудий Д-20 и Д-30, 3 САУ 2С3 «Акация», 2 зенитных орудия М55 «Застава», 2 радиолокационные станции и радиоэлектронные средства борьбы", - отмечает Минобороны.

А. Мамедов