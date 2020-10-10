ВС Армении обстреливают Гадрут из ракетных установок – Минобороны

ВС Армении в настоящее время активно обстреливают поселок Гадрут, освобожденный азербайджанской армией накануне, сообщает Минобороны Азербайджана.
"Противник со своих позиций в Ходжалы активно обстреливает поселок Гадрут из РСЗО", - сообщили в министерстве.
Оборонное ведомство отмечает, что ВС Азербайджана принимают адекватные меры против врага.
А. Мамедов
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