ВС Армении подвергли интенсивному огню населенные пункты Азербайджана - Минобороны

Вооруженные силы Армении продолжают интенсивный обстрел населенных пунктов Азербайджана, сообщает Минобороны.

"Противник в настоящее время продолжает интенсивный обстрел населенных пунктов Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов", - говорится в сообщении.

Согласно информации, ВС Азербайджана предпринимают ответные меры против врага.

А. Мамедов