Минобороны Азербайджана опровергло информацию об ударах беспилотниками по территории Армении

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о нанесении ударов дронами по населенным пунктам в Армении, считает данную информацию провокацией.

«Информация министерства обороны Армении о том, что якобы ударными беспилотниками ВС Азербайджана нанесли удары по населенным пунктам Ерицванк и Арцваник Капанского района Сюникской области Армении являются ложью и очередной целенаправленной провокацией противника», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве еще раз подчеркнули, что ВС Азербайджана не наносят ударов ни по каким целям на территории Армении.

А.Мамедов