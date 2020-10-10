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Карабахский конфликт 10.10.2020 11:27

Минобороны Азербайджана опровергло информацию об ударах беспилотниками по территории Армении

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о нанесении ударов дронами по населенным пунктам в Армении, считает данную информацию провокацией.

«Информация министерства обороны Армении о том, что якобы ударными беспилотниками ВС Азербайджана нанесли удары по населенным пунктам Ерицванк и Арцваник Капанского района Сюникской области Армении являются ложью и очередной целенаправленной провокацией противника», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве еще раз подчеркнули, что ВС Азербайджана не наносят ударов ни по каким целям на территории Армении.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]