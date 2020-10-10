Армения признала гибель 404 военных в боях с Азербайджаном в Карабахе

Армянская сторона сообщила еще о 28 погибших военнослужащих в боях с Азербайджаном в зоне карабахского конфликта.

Всего, по уточненным данным, с начала боевых действий 27 сентября армянская сторона признала гибель 404 военнослужащих.

Р.Ахмедов