В РФ за сутки 12 тыс. 846 заражений COVID-19, скончались 197 человек

Медики в РФ за минувшие сутки выявили коронавирус у 12 тыс. 846 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране достигло 1 млн 285 тыс. 84, свидетельствуют данные оперативного штаба, обнародованные в субботу.

По данным ведомства, умерли за сутки 197 человек, число выписанных за минувший день составило 6 тыс. 781 человек.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 12 тыс. 846 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 338 (26,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

"В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 285 тыс. 084 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 22 тыс. 454 человека. Количество выписанных за весь период составило 1 млн. 016 тыс. 202 человека, в том числе 6 тыс. 781 был выписан за последние сутки, - говорится в сообщении оперштаба.