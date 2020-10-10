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СНГ 10.10.2020 12:12

В РФ за сутки 12 тыс. 846 заражений COVID-19, скончались 197 человек

Медики в РФ за минувшие сутки выявили коронавирус у 12 тыс. 846 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране достигло 1 млн 285 тыс. 84, свидетельствуют данные оперативного штаба, обнародованные в субботу.

По данным ведомства, умерли за сутки 197 человек, число выписанных за минувший день составило 6 тыс. 781 человек.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 12 тыс. 846 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 338 (26,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

"В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 285 тыс. 084 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 22 тыс. 454 человека. Количество выписанных за весь период составило 1 млн. 016 тыс. 202 человека, в том числе 6 тыс. 781 был выписан за последние сутки, - говорится в сообщении оперштаба.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]