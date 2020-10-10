Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении в Карабахе РЛС 19Ж6 (СТ-68У) и ЗРК С-300, развернутых ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана объявило об уничтожении радиолокационной станция 19Ж6 (СТ-68У) ВС Армении в Карабахе.

По данным Минобороны Азербайджана, станция размещалась в пос. Ходжалы в Карабахе.

Минобороны Азербайджана также сообщило об уничтожении зенитно-ракетного комплекса «С-300», развернутого армянскими военными на территории оккупированного Губадлинского района.

19Ж6 (СТ-68У) подвижная трехкоординатная радиолокационная станция дециметрового диапазона боевого режима. Предназначена для обнаружения и сопровождения маловысотных целей в активных и пассивных помехах при наличии интенсивных отражений от земли и в сложных метеоусловиях.

Р.Ахмедов