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Карабахский конфликт 10.10.2020 11:54

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении в Карабахе РЛС 19Ж6 (СТ-68У) и ЗРК С-300, развернутых ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана объявило об уничтожении радиолокационной станция 19Ж6 (СТ-68У) ВС Армении в Карабахе.

По данным Минобороны Азербайджана, станция размещалась в пос. Ходжалы в Карабахе.

Минобороны Азербайджана также сообщило об уничтожении зенитно-ракетного комплекса «С-300», развернутого армянскими военными на территории оккупированного Губадлинского района.

19Ж6 (СТ-68У) подвижная трехкоординатная радиолокационная станция дециметрового диапазона боевого режима. Предназначена для обнаружения и сопровождения маловысотных целей в активных и пассивных помехах при наличии интенсивных отражений от земли и в сложных метеоусловиях.

Р.Ахмедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТЕХНИКА, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]