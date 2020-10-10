Турция поддержит любое решение по Карабаху, устраивающее Азербайджан – Чавушоглу

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели в субботу телефонные переговоры, сообщает TRT Haber.

Байрамов проинформировал Чавушоглу об итогах переговоров в Москве.

В свою очередь, Чавушоглу отметил, что «Турция поддержит лишь те решения, которые устроят Азербайджан».

Согласно договоренностям по итогам переговоров глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в Москве с 12:00 10 октября вступает в силу соглашение о временном прекращении огня.

В заявлении, зачитанном по итогам трехсторонних консультаций главой МИД РФ Сергеем Лавровым, отмечается, что стороны согласились об объявлении прекращения огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного красного креста.

Отмечается, что конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

А.Мамедов