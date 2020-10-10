Минобороны Азербайджана опровергло ракетный удар по Капану в Армении, считает это провокацией

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о нанесении ракетного удара по армянскому городу Капан.

«Информация армянской стороны о ракетном обстреле города Капан со стороны ВС Азербайджана и наличии убитых и раненых является ложной. Это очередная провокация противника», - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

А.Мамедов