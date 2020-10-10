Турция потратила на реновацию и строительство гостиниц почти $379 млн с начала года

Турция с января по август потратила $378,8 млн на строительство и реконструкцию 133 отелей, номерной фонд объектов увеличится почти на 35 тыс. мест, следует из данных аналитического центра Turizmdatabank.com.
Как отмечает портал, более $315 млн, или 84% от общего объема средств, было инвестировано в строительство новых отелей, на реконструкцию 41 гостиницы и некоторых курортных поселков ушло чуть больше $60 млн. Из запланированных в этом году отелей введено в эксплуатацию 92 новых объекта.
Реконструкция старых гостиниц предполагает увеличение номерного фонда и улучшение уже существующих условий для приема туристов.
По словам экономиста Эрола Карабулута, большинство реализованных проектов за 8 месяцев - гостиницы категории 3*. При этом из 42 отелей этой категории 33 - новые и только девять - реконструированные. Также предполагается построить и обновить 37 четырехзвездочных гостиниц и 36 объектов категории 5*.
"Пятизвездочные отели составляют большую часть объектов размещения, на их строительство и реконструкцию было выделено почти $134 млн, большая часть из который пойдет на строительство одной современной гостиницы 5*. Номерной фонд отелей этой категории вырастет на 8 тыс. мест", - пишет Turizmdatabank.com.
Как сообщает аналитический центр, в Анталье отели с номерным фондом 2 тыс. мест увеличат его до 6 тысяч. Номерной фонд гостиниц Стамбула вырастет на 2,8 тыс. мест, в Мугле - почти на 1,1 тыс. Новые отели появятся в провинции Мардин на юго-востоке Турции. Там в рамках инвестиционного проекта предполагается построить гостиницы с номерным фондом 725 мест.
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