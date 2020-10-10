Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.10.2020 14:30

ЕС ожидает от Минска прекращения репрессий в отношении граждан и начала всеобъемлющего национального диалога - Боррель

Евросоюз призывает власти Белоруссии к прекращению репрессий в отношении граждан и началу всеобъемлющего национального диалога, заявил высокий представитель ЕС, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель в телефонном разговоре с главой МИД республики Владимиром Макеем в пятницу.

"Высокий представитель вновь подтвердил позицию ЕС, выраженную неоднократно, в том числе совсем недавно лидерами ЕС на заседании Европейского совета 1 октября (...) напомнил о том, что ЕС ожидает от властей Беларуси прекращения насилия и репрессий в отношении граждан, а также освобождения всех задержанных и политических заключенных, уважения свободы СМИ и гражданского общества, и призвал власти Беларуси начать всеобъемлющий национальный диалог", - говорится в сообщении, распространенном представительством ЕС в Минске.

В этой связи Боррель подчеркнул, что Евросоюз поддерживает предложение албанского действующего председательства в ОБСЕ и предстоящего шведского действующего председательства в ОБСЕ об организации совместного визита для содействия диалогу в Беларуси и призвал Беларусь принять это предложение.

Боррель также выразил полную солидарность Европейского союза с Польшей и Литвой в отношении необоснованного и достойного сожаления требования властей Беларуси, чтобы эти страны отозвали своих послов и значительно сократили свое дипломатическое присутствие в Минске. "Он подчеркнул, что Европейский союз един в своей позиции по ситуации в Беларуси. Попытки властей Беларуси избирать в качестве мишени отдельные страны ЕС не приведут к ослаблению единства Союза", - говорится в сообщении.

Высокий представитель ЕС вновь подтвердил, что Европейский союз "решительно выступает в поддержку независимости и суверенитета Беларуси, законных требований и прав народа Беларуси и его демократического выбора как основополагающего фактора, а также подчеркнул важность сохранения каналов коммуникации".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


ЕС не признает сфальсифицированные результаты выборов в Белоруссии и осуждает насильственное подавление выступлений оппозиции - глава Евросовета Непризнание легитимности переизбрания Лукашенко не означает, что ЕС вообще не будет с ним работать - Боррель Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии, вопрос передается главам государств и правительств - Боррель Заигрывание ЕС с Тихановской и приглашение ее в Брюссель - составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии, заявляют в МИД РФ Участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС является неприкрытым вмешательством в дела Белоруссии, заявляют в Минске Европарламент принял резолюцию по Беларуси с требованием санкций против Лукашенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]